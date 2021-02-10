«النمروش» يبحث مع قائد القوات الخاصة البريطانية الأوضاع الأمنية

استقبل وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الدكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الدفاع في طرابلس، الفريق أول جوين جينكيز قائد القوات الخاصة البريطانية، والذي كان برفقته سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هيبتون وآمر القوات الخاصة البريطانية اللواء اليستر وكذلك الملحق العسكري المعتمد لدي ليبيا عقيد مارك بافن والوفد المرافق له.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في ليبيا وآخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، وأكد الوزير على أهمية دولة بريطانيا التاريخية والاستراتيجية لليبيا.

وبالنظر إلى الدور الذي لعبته القوات الخاصة البريطانية خلال حرب داعش في 2016 في مدينة سرت فقد أعرب الوزير عن أمله في أن تقوم المملكة المتحدة بتوسيع حجم التعاون العسكري وخاصة فيما يتعلق بتدريب القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وفيما يتعلق بنزع الألغام والمفخخات وخاصة تلك التي تم زرعها من قبل المرتزقة.

من جانبه أشاد الفريق جينكينز بالدعم الذي تقدمه وزارة الدفاع إلى فريق القوات الخاصة الإنجليزية في ليبيا، وأشار إلى أن بريطانيا تدعم استتباب الأمن والاستقرار في كافة أرجاء ليبيا.