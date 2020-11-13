«النمروش» يبحث مع نظيره الإيطالي آليات تعزيز التعاون

استقبل وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، بالعاصمة القطرية الدوحة، نظيره الإيطالي لورينزو قوريني.

وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني ووزارة الدفاع بجمهورية إيطاليا في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط ودعم البحرية الليبية.

ووصل وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، أمس الخميس، إلى دولة قطر في زيارة عمل رسمية.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فقد شملت الزيارة لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد العطية بمقر وزارة الدفاع القطرية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن مساعي وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني لتطوير وبناء القدرات وتعزيز التعاون الثنائي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وخلال هذه الزيارة، قام وزير الدفاع والوفد المرافق له بجولة داخل مقر قيادة القوات الخاصة المشتركة حيث اطلع على البرامج التدريبية وإمكانيات القوات الخاصة القطرية في مختلف المجالات من مكافحة الإرهاب والإسناد والقفز بالمظلات.

وقام الوزيران بعدها بالتوقيع على بروتوكول التعاون في التدريب وبناء القدرات الذي سيساهم في دعم بناء القدرات والاستفادة من الخبرات القطرية.

وفي ختام هذه الزيارة قام الوزير بزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن، حيث تناول اللقاء الأوضاع الحالية وآخر المستجدات في ما يخص ليبيا ودور قطر في تعزيز الأمن والاستقرار فيها.