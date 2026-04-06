النمروش يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون «الاستخباراتي والعسكري»

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أن رئيس الأركان العامة الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش استقبل، صباح الإثنين، رئيس الاستخبارات العسكرية برئاسة الأركان العامة التركية اللواء إرتونش إرتوفانلي والوفد المرافق له، وذلك في العاصمة طرابلس.

وجاء اللقاء في إطار دعم وتعزيز التعاون الدولي بين ليبيا وتركيا، حيث تناولت المباحثات سبل تطوير العمل المشترك في المجالات الاستخباراتية والأمنية، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق بين المؤسستين العسكريتين لمواجهة التحديات الراهنة.

وركزت المناقشات على آليات تعزيز التعاون العملي بين الجانبين، خاصة في ما يتعلق بتبادل المعلومات وتكثيف التنسيق الأمني، بما يدعم الاستقرار ويعزز القدرة على التعامل مع التهديدات المشتركة.

كما بحث الطرفان أهمية بناء شراكات متقدمة في مجالات التدريب والتأهيل، إلى جانب تبادل الخبرات العسكرية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية لدى القوات.

وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أن هذا الاجتماع يأتي ضمن مسار توسيع العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا، والعمل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.