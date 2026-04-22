النمروش يتابع عرض «ليبيا 1» ويشدد على رفع الجاهزية القتالية

تابع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش عرض وثائق التمرين التعبوي “ليبيا – 1”، وذلك في إطار متابعته المستمرة لبرامج رفع الجاهزية القتالية وتطوير أداء الوحدات العسكرية.

وجاء ذلك خلال عرض وثائق لفرضية تعبوية بالذخيرة الحية، تعتزم رئاسة الأركان العامة تنفيذها لصالح الفرقة الرابعة مشاة آلية، حيث تقوم الفرضية على تنفيذ الهجوم من الحركة على دفاعات العدو المجهزة، بمشاركة عدد من الوحدات العسكرية المختلفة، وبإشراف مباشر من هيئة العمليات وضباط الوحدات القتالية والتعليمية.

وشهد العرض حضور رئيس هيئة العمليات الفريق حسين عيدالله، حيث ألقى كلمة أكد فيها أهمية هذه الفرضية في تعزيز الجاهزية القتالية ورفع كفاءة الأداء الميداني، مستعرضًا وثائق تنظيمية تُعد دليلًا استرشاديًا للعمل، إضافة إلى تقييم شامل لأداء الهيئة خلال الفترة الماضية، وما تحقق من إنجازات، إلى جانب التطلعات المستقبلية لتطوير العمل العملياتي.

من جانبه، أشاد رئيس الأركان العامة بالجهود المبذولة، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة العناصر العسكرية، مع التركيز على دعم العناصر الشابة، وتعزيز برامج التدريب، وتوسيع مجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجيش الليبي.

كما تضمن العرض استعراض فكرة التمرين التعبوي والهيكل التنظيمي للهيئة الإدارية، إلى جانب سلسلة من العروض التفصيلية التي قدمها المشاركون بدءًا من آمر الفرقة مرورًا بضباط الاستطلاع والعمليات في الفرقة واللواء، وصولًا إلى آمري وحدات التأمين، بما يعكس مستوى عالٍ من التنسيق والاستعداد لتنفيذ الفرضية ميدانيًا.