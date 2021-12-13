النمروش يثمّن جهود 5+5 ويدعو لطي صفحة الماضي

ثمّن آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح النمروش الجهود الكبيرة التي يقوم بها أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في توحيد المؤسسة العسكرية.

النمروش وخلال الجمع الصباحي لمنتسبي المنطقة ذكر أنّ المؤسسة العسكرية لا تتعامل مع منتسبيها وفق انتماءاتهم القبلية أو المناطقية وإنّما وفق مسؤولياتهم والتراتبية العسكرية.

وشدّد النمروش على ضرورة طي صفحة الماضي، والنظر بروح المسؤولية للمستقبل من أجل استقرار البلاد، وضمان سلامة الأجيال القادمة.

وأكّد النمروش على أن تكون المؤسسة العسكرية مثالا يحتذى في حماية الوطن والدفاع عنه ونبذ الخلافات، وأنّه على كافة منتسبي الجيش الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المؤسسة العسكرية، ولا تهاون المخالفين والغوغائيين.

وكشف النمروش أنهم شرعوا في تنفيذ البرامج والخطط التدريبية التي أعدتها إدارة المنطقة العسكرية الساحل الغربي للرفع من مستوى جاهزية منتسبيها.