«النمروش» يزور مصفاة الزاوية ونقطة جهاز حرس السواحل

قام آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، بزيارة تفقدية إلى مصفاة الزاوية والنقطة البحرية التابعة لجهاز حرس السواحل والموانئ في المصفاة.

وشملت الزيارة اجتماعًا بمقر النقطة البحرية، حيث حضر الفريق النمروش، “إجراءات استلام مهام الآمر الجديد للنقطة البحرية، وناقش سبل تعزيز التنسيق بين المنطقة العسكرية والجهاز لتأمين السواحل والمنشآت الحيوية”.

وأكد الفريق النمروش، خلال اللقاء “دور جهاز حرس السواحل والموانئ في حماية الحدود البحرية، مشددًا على أهمية تقديم كافة أشكال الدعم للجهاز لتمكينه من أداء مهامه بكفاءة وفعالية”.