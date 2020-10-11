«النمروش» يستعرض آليات دمج وحل التشكيلات المسلحة

عقد وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، اجتماعاً اليوم الأحد، عبر الفيديو، مع رئيس قطاع إصلاح الأمن في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عميد متقاعد سليم رعد والفريق التابع للبعثة.

وقدم العميد متقاعد سليم رعد إحاطة كاملة حول دور البعثة في ليبيا والأعمال التي قامت بالإشراف عليها ومتابعتها والتي كان من أهمها برامج التدريب والدعم في عمليات نزع الألغام ومخلفات الحروب حيث تم تدريب أكثر من 200 عنصر وتم تشكيل عشرات الفرق تتبع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام و إدارة الهندسة العسكرية و قوات الدفاع الجوي.

كما أفاد رئيس إصلاح قطاع الأمن بأن البعثة تعمل على التنسيق الدائم بين الشركاء المحليين والدوليين وكذلك ساهمت في صياغة المعايير الوطنية فيما يتعلق بالألغام.

من جانبه قدم وزير الدفاع شكره على الدور الذي قامت وتقوم به البعثة للعمل على استقرار ليبيا و كذلك دورها فيما يتعلق بدعم النشاطات الخاصة بنزع و إزالة الألغام ومخلفات الحروب لما لها من تأثيرات سلبية كبيرة على المدنيين خاصة في جنوب طرابلس.

كما أكد وزير الدفاع بأن لدى الوزارة ورئاسة الأركان العامة بالجيش التابع لحكومة الوفاق رؤية واحدة حول المرحلة القادمة وكيفية بناء الجيش وكذلك ما يتعلق بدمج وحل التشكيلات المسلحة وآليات انضوائها تحت مظلة الدفاع أو الداخلية.