«النمروش» يستعرض إستراتيجية إعادة بناء الدفاع الجوي

قام وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر رئاسة أركان قوات الدفاع الجوي.

وكان في استقباله رئيس أركان قوات الدفاع الجوي اللواء مهندس عبدالباسط عبدالسلام جريد، وآمر قطاع طرابلس، وآمري الوحدات والإدارات بالدفاع الجوي ونخبة من الضباط.

وبدأت الزيارة بعرض شريط مرئي عن خطة عمل الدفاع الجوي والرؤى المستقبلية في إستراتيجية إعادة بناء الدفاع الجوي.

وعلى إثر ذلك، قام الوزير بزيارة لغرفة عمليات الدفاع الجوي، ليستمع إلى نبذة مختصرة عن طبيعة عمل الغرفة، كما تضمنت الزيارة معرض الدفاع الجوي والكتيبة 503 مشاة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.