«النمروش» يستقبل في طرابلس وزير الداخلية المالطي

استقبل وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الدفاع في طرابلس، وزير الداخلية والأمن الوطني وإنفاذ القانون بحكومة جمهورية مالطا بويرون كاميليري، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني ونظيرتها بجمهورية مالطا في مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بدعم عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط.

وتم التطرق إلى دعم البحرية الليبية بتفعيل مركز البحث والإنقاذ التابع لحرس السواحل البحرية.