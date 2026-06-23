النمروش يشدد على دعم «الخدمات الطبية العسكرية» في معيتيقة

أجرى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول دكتور صلاح الدين النمروش، الثلاثاء، زيارة تفقدية إلى مركز طب الفضاء والأعماق بمستشفى معيتيقة العسكري، للاطلاع على سير العمل داخل المركز ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وخلال الزيارة، استمع رئيس الأركان إلى عرض حول آلية عمل المركز واحتياجاته من التجهيزات الحديثة والكوادر الطبية، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه سير العمل في المرحلة الحالية.

كما اطّلع الفريق أول صلاح الدين النمروش على الدور الذي يؤديه المركز في إجراء الكشف الطبي العام لطلبة الكليات والثانويات العسكرية، ضمن منظومة القبول والتأهيل العسكري، بما يضمن الجاهزية الصحية للمنتسبين الجدد.

وأكد رئيس الأركان العامة أهمية دعم المرافق الطبية العسكرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الجيش الليبي واستمرارية تقديم الخدمات الطبية المتخصصة بكفاءة عالية.

وشدد النمروش على ضرورة تطوير الإمكانيات الفنية والتقنية للمراكز الطبية العسكرية، إلى جانب تعزيز الكوادر الطبية وتوفير الاحتياجات اللازمة لضمان تحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة.

ويُعد مركز طب الفضاء والأعماق بمستشفى معيتيقة العسكري من المراكز الطبية المتخصصة التابعة للمؤسسة العسكرية في ليبيا، ويختص بإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة للعسكريين والمرشحين للالتحاق بالمؤسسات العسكرية، ويأتي الاهتمام به ضمن جهود تطوير البنية الصحية العسكرية وتعزيز جاهزيتها.

النمروش: التوجيه المعنوي يسهم في رفع الروح المعنوية وتنمية الحس الوطني

أفادت شعبة الإعلام والتوثيق التابعة لإدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي بأن رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول دكتور مهندس صلاح الدين النمروش، شارك صباح الثلاثاء في أعمال الاجتماع الثالثن لضباط التوجيه المعنوي، الذي انعقد في مسرح القاعدة البحرية بالعاصمة طرابلس تحت شعار: «بين أصالة الرسالة ومتطلبات العصر».

وشهد الاجتماع حضور مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء نوري الشنوك، إلى جانب عددٍ من رؤساء الأركانات النوعية، ورؤساء الهيئات، ومديري الإدارات، وآمري المناطق العسكرية، وآمري الوحدات العسكرية، وضباط التوجيه المعنوي، والمدعي العام العسكري، ومندوبٍ عن وزارة الدفاع، وعددٍ من ضباط الجيش الليبي.

واستُهلت أعمال الاجتماع بعزف النشيد الوطني، أعقبه تلاوة آياتٍ بيناتٍ من القرآن الكريم.

وخلال الملتقى، قدّم مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء نوري الشنوك تصريحاً أكد فيه أهمية مواصلة العمل وتطوير الأداء بما يواكب المتغيرات الحديثة ويعزز تحقيق أفضل النتائج، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يؤديه التوجيه المعنوي داخل المؤسسة العسكرية، ومثمناً الدعم الذي توفره رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي للإدارة.

من جانبه، أكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول دكتور مهندس صلاح الدين النمروش، في تصريحٍ له خلال الاجتماع، أن التوجيه المعنوي يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم المؤسسة العسكرية، لافتاً إلى الدور الذي تضطلع به إدارة التوجيه المعنوي وضباط التوجيه في مختلف الوحدات العسكرية من خلال رفع الروح المعنوية لدى العسكريين وتعزيز الحس الوطني وترسيخ قيم الانتماء للمؤسسة العسكرية والوطن.

وشدد النمروش على أهمية مواكبة التطورات الفنية والتقنية والاستفادة منها في تطوير أدوات العمل المعنوي وتحقيق نتائج أكثر فاعلية في مواجهة التحديات الراهنة.

وتضمن الاجتماع عرضاً مرئياً استعرض أبرز الأنشطة والمناشط التي نفذتها إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خلال الفترة الماضية، إلى جانب طرح مقترح يقضي بترقية إدارة التوجيه المعنوي إلى هيئة للشؤون المعنوية، في خطوة تستهدف تعزيز الخطاب العسكري المنظم، ورفع كفاءة العمل المعنوي، ومواجهة التحديات المعاصرة، والتصدي للشائعات والحرب النفسية التي تستهدف المؤسسة العسكرية.

كما تناول الملتقى مهام ضابط التوجيه المعنوي داخل الوحدات العسكرية، والأهداف التي يسعى إليها هذا التخصص، وفي مقدمتها تحصين الفرد، وتثقيفه، وبناء شخصيته، وتنمية قدراته الفكرية والمعرفية والمهنية.

وفي ختام أعمال الاجتماع، جرى تكريم عددٍ من المشاركين عبر تقديم دروعٍ تقديرية، فيما منحت إدارة التوجيه المعنوي درعها التكريمية إلى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ووزارة الدفاع تقديراً لدعمهما المتواصل لبرامج وأنشطة الإدارة.

واختُتم الملتقى بعقد حلقةٍ نقاشيةٍ خُصصت لبحث عددٍ من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تطوير منظومة العمل المعنوي وتعزيز دورها داخل المؤسسة العسكرية الليبية.