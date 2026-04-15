النمروش يشدد على رفع «الجاهزية القتالية» للوحدات العسكرية

أجرى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول الدكتور “صلاح الدين النمروش” زيارة ميدانية إلى مقر اللواء 222 مجحفل التابع للرئاسة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الوحدات العسكرية وتعزيز جاهزيتها.

واستهل رئيس الأركان زيارته بحضور الجمع الصباحي للواء، حيث كان في استقباله آمر اللواء وعدد من الضباط. واطلع خلال الجولة على مستوى الانضباط والجاهزية داخل الوحدات، مشيدًا بما وصفه بالروح المعنوية العالية والالتزام الذي يظهره منتسبو اللواء في أداء مهامهم الوطنية.

وعقد رئيس الأركان اجتماعًا موسعًا مع ضباط اللواء، استمع خلاله إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل. وأكد خلال الاجتماع الحرص على تذليل جميع المعوقات وتوفير الإمكانيات اللازمة بما يضمن تنفيذ المهام العسكرية بكفاءة عالية.

كما شدد على أهمية رفع مستوى التدريب والتأهيل، وتعزيز الانضباط العسكري، بما ينعكس على تطوير قدرات الجيش الليبي وترسيخ الأمن والاستقرار.

وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة جولات ميدانية يقوم بها رئيس الأركان العامة لمتابعة أوضاع الوحدات العسكرية ميدانيًا والوقوف على احتياجاتها، بهدف تطوير الأداء ورفع مستوى الجاهزية القتالية.