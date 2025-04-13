«النمروش» يشهد محاضرة توعوية لتعزيز الروح المعنوية

في إطار الاهتمام برفع مستوى الوعي والانضباط لدى منتسبي المؤسسة العسكرية، حضر آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، الجمع الصباحي اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025، برفقة ضباط المنطقة، وضباط وضباط صف وجنود الكتيبة 137 مشاة، والكتيبة 33 مشاة، إضافة إلى أمراء الكتائب، والإدارات، والشُعَب.

وأُلقيت خلال الجمع “محاضرة توعوية بإشراف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالمنطقة الغربية، العميد عبدالحكيم الشريف، تناولت أهمية الروح المعنوية في بيئة العمل العسكري، ودور الانضباط في تعزيز فعالية الوحدات، إلى جانب محاور تتعلق بالقيم الوطنية والمسؤولية تجاه حماية الوطن”.

كما جرى خلال اللقاء “التأكيد على أهمية التواصل المستمر بين القيادة وضباط الصف، ونقل التوجيهات بروح من الالتزام والانتماء، بما ينعكس إيجاباً على الجاهزية والاستعداد العام”.