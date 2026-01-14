النمروش يشيد بجهود اللجنة العليا لـ«التخلص من الذخائر»

اجتمع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش صباح اليوم الأربعاء بمكتبه مع رئيس وأعضاء اللجنة الفنية العليا للتخلص من الذخائر، حيث قدموا له عرضًا مرئيًا وإحاطة شاملة عن عمل اللجنة.

وأوضح أعضاء اللجنة نتائج زياراتهم لعدد من المواقع التي تحتوي على ذخائر ومخلفات الحرب، وطرق متابعة تجميعها وآلية التخلص منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، مع الاستفادة منها في التدريب والتطوير ومجال البحث العلمي، بالإضافة إلى طرح الإجراءات الفنية والخطط التنفيذية والتحديات التي تواجه عمل اللجنة.

وأشاد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالدور الحيوي للجنة في إزالة المخلفات الخطرة، وشكر جهودهم الكبيرة في التنسيق مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية، مؤكّدًا على مساهمتهم الإنسانية في حماية المدنيين وضبط مخزون الذخائر للحد من المخاطر، وأوضح أن أدائهم المتميز ومهنيتهم العالية جعلتهم مصدر فخر واعتزاز لجميع منتسبي الجيش الليبي.