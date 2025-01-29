«النمروش» يعقد اجتماعاً مع مديرية أمن العجيلات

عقد آمر المنطقة العسكرية “الساحل الغربي”، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، اجتماعًا مع مديرية أمن العجيلات، الدعم المركزي، والأجهزة الأمنية بالمدينة، بحضور آمر الشرطة العسكرية الغربية اللواء علي الذيب. تناول الاجتماع خطة تأمين المدينة وتفاصيل تعرض إحدى الدوريات لاعتداء من قبل عصابات مسلحة فرت أثناء عمليات المنطقة.

وخلال الاجتماع، أصدر الفريق النمروش تعليماته للغرفة العسكرية “بالتعاون مع الشرطة العسكرية للتحقيق في الحادثة وملاحقة مرتكبي الاعتداء الذي استهدف دورية شرطة ودراجة نارية تابعة لوحدة مرور الجديدة”.

وأوضحت المديرية أن “الاعتداء نفذ باستخدام سيارة مصفحة لا تحمل رقمًا تسلسليًا، ويُشتبه في انتمائها إلى المجموعة الإجرامية التي فرت من المدينة”.

وأكد آمر المنطقة “على توفير كافة أشكال الدعم اللازم لمديرية الأمن والأجهزة الأمنية بالمدينة، مشددًا على أهمية دورها الأساسي في حفظ الأمن”.

كما أشار إلى أن “دور الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة يقتصر على المساندة والتدخل في حالات الطوارئ، إلى جانب منع عودة أي نشاطات إجرامية مسلحة والتصدي لها أينما كانت”.

عقد آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مديرية أمن… تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في الثلاثاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٥