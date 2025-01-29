«النمروش» يعقد اجتماعاً مع إدارة شركة «الزاوية» لتكرير النفط

عقد آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط، المهندس عماد بن كورة، بحضور عدد من مديري الإدارات بالشركة، وذلك بمقر مصفاة الزاوية.

وناقش الاجتماع “أزمة الوقود في المنطقة الغربية، وسبل تأمين المصفاة لضمان استمرار عمليات التكرير والتوزيع بشكل منتظم، بما يساهم في استقرار الإمدادات”.

وأكد الفريق النمروش، خلال الاجتماع على “أهمية التنسيق المستمر بين المنطقة العسكرية الساحل الغربي وشركة الزاوية، مشددًا على أن تأمين المصفاة يُعد أولوية قصوى نظرًا لدورها الحيوي في تزويد المنطقة الغربية بالمحروقات”.

واتفق الجانبان “على تعزيز آليات التنسيق والتعاون لضمان استمرارية العمل بالمصفاة وحماية العاملين بها، بما يضمن توفير الوقود للمنطقة الغربية بشكل منتظم ومستقر”.