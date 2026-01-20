النمروش يوجه برفع مستوى «الجاهزية والتدريب» للقوات البرية

في إطار تعزيز الكفاءة وتنظيم الوحدات العسكرية، اجتمع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق الدكتور “صلاح الدين النمروش” بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء مع رئيس أركان القوات البرية الفريق “محمد موسى”، وآمري صنوف المشاة والمدرعات، والمدفعية والصواريخ، إضافة إلى المسؤولين عن المدارس العسكرية والفروع التعليمية ذات الصلة.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة عمل رئاسة أركان القوات البرية، ومناقشة أبرز التحديات والعراقيل التي تواجه تنفيذ هذه الخطة، والجهود التي تبذلها رئاسة الأركان العامة لمعالجتها وضمان سير العمل بكفاءة.

كما بحث الاجتماع مقترح إنشاء مركز علوم القوات البرية، ليضم جميع المدارس العسكرية التخصصية في الجيش الليبي، بهدف تطوير التدريب وتوحيد المناهج التعليمية والتطبيقية.

وأصدر الفريق “صلاح الدين النمروش” توجيهاته بضرورة استمرار التدريب بجدية ومهنية عالية، لضمان الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية لكافة منتسبي الجيش الليبي.