«النمروش» يُصدر أوامره للسيطرة على الموقف في ترهونة

أصدر وزير الدفاع بحكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش، أوامره للسيطرة على الموقف في مدينة ترهونة، وذلك بعد أحداث انتقام شهدتها المدينة.

وقال الوزير في بيان اليوم الأحد: “إن المشهد الذي رأيناه عشية الجمعة في ميدان الشهداء لعائلات تودع أبناءها من ضحايا المقابر الجماعية يذكرنا على الدوام بواجبنا تجاهها حتى نيل حقوقها، وجبر ضررها.. وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة طال الزمان أو قصر”.

وأضاف: “يسوؤنا ما تناهى إلى أسماعنا من وجود حالات تشفّ وانتقام في ترهونة على خلفية هذه الجرائم، وإذ ندين مثل هذه الأفعال، فلن نتهاون حيالها لو حصلت”.

وأشار البيان إلى أن المدعي العام العسكري أصدر أمر قبض على أكثر من 3000 عنصر من المنضمين إلى اللواء التاسع “الكانيات” والمتورطين في جرائم المقابر الجماعية في ترهونة.

وتابع الوزير: “أصدرنا أوامرنا إلى القوات التابعة لوزارة الدفاع بترهونة للسيطرة على الموقف ورصد أي محاولة لإثارة القلاقل في المدينة، وإحالة كل متعدٍ على الجهات المعنية ليقول القانون كلمته.

ولفت وزير الدفاع إلى أن ثورة فبراير قامت لإنصاف المظلومين، واإقامة دولة القانون، ولن تتساهل مع أي عملية تشفٍ لو حدثت.

واختت بالقول: “نتعاطف مع ذوي الضحايا، ونعزي أهلنا في مصابهم، وندعو قضاءنا الليبي إلى طمأنة المكلومين بأن حقوقهم لن تضيع. لتهدأ ثائرة النفوس.. وعند الله تجتمع الخصوم”.