النمسا.. اعتقال 14 شخصًا في إطار التحقيقات حول هجوم فيينا

أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة نفّذت 18 عملية دهم واعتقلت 14 شخصا في إطار تحقيقاتها بشأن عملية إطلاق النار الدامية في فيينا أمس الثلاثاء التي خلفت عدد من القتلى والجرحى.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي: “نُفّذت 18 عملية دهم في فيينا وولاية النمسا السفلى واعتقل 14 شخصا”.

وأكد عدم وجود أدلة حتى الآن على أن الهجوم الدامي الذي وقع وسط فيينا نُفّذه أكثر من مهاجم واحد.

وقال إن المواد المصوّرة التي اطلعت عليها الشرطة “لا تظهر في الوقت الحالي أي أدلة على وجود مهاجم ثان”.

هذا وأفادت صحيفة Kronen Zeitung النمساوية، اليوم الثلاثاء، بتوقيف شخص يشتبه بضلوعه في الهجوم الإرهابي الذي خلف أربعة قتلى في العاصمة فيينا، مساء أمس الاثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوقيف جرى في مدينة لينتز الواقعة على مسافة تناهز ساعتين بالسيارة من فيينا، بدون إطلاق نار.

ونُشِر على قناة “يوتيوب” فيديو يفترض أنه لعملية الأعتقال في لينتز.

وشهدت الأحياء المركزية لفيينا، يوم الاثنين، سلسلة من عمليات إطلاق نار استهدفت واحدة منها الكنيس اليهودي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ووصف مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، الواقعة بالعمل الإرهابي.

وخلف الهجوم 4 قتلى، إلى جانب المنفذ الذي قُتل على يد الشرطة.