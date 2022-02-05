النمسا.. الإعلان رسمياً عن إلزامية لقاح كورونا للجميع

بدأت النمسا، اليوم السبت، في سابقة في الاتحاد الأوروبي، تطبيق إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع البالغين فوق سن 18 عاما تحت طائلة التعرض لغرامة كبيرة.

وجاء ذلك بعد أن أصدرت الرئاسة أمس الجمعة، القانون المُعتمد في 20 يناير في البرلمان، وهو نتيجة لعملية بدأت في نوفمبر لمواجهة تفشي الوباء.

وقررت الحكومة اختيار طريقة قاسية على رغم الانتقادات، في تباين عن شركائها الأوروبيين، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

ويشمل نص القانون جميع المقيمين البالغين، باستثناء الحوامل، ومن أصيبوا بالفيروس منذ أقل من 180 يوما، ومن يمكنهم الحصول على إعفاء لأسباب طبية.

وأكد وزير الصحة، وولفغانغ موكستاين، أن التلقيح الإلزامي يهدف إلى الحماية من “الموجات الجديدة ومكافحة المتحورات الجديدة”، التي يمكن أن تظهر في الأشهر المقبلة.

وبدأت في ألمانيا المجاورة مناقشة مشروع مماثل منذ 26 يناير في البوندستاغ، يدافع عنه المستشار الجديد أولاف شولتس، ولكنه تأخر بسبب انقسام الطبقة السياسية حوله.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفادت صحيفة “Kleine Zeitung” النمساوية بفرض الحكومة غرامة على رافضي التطعيم ضد كورونا بما يتراوح بين 600 و3600 يورو.

وذكرت صحيفة “Kleine Zeitung” أن القانون الجديد تتخلله بعض الاستثناءات للحوامل، ومن لا تسمح حالاتهم الصحية بذلك ومن تعافوا من العدوى في الأشهر الستة الماضية.

وفي ديسمبر 2021، خرج عشرات الآلاف إلى شوارع فيينا للاحتجاج على لقاحات كوفيد الإلزامية وأوامر الحجز في المنزل، حيث علم النمساويون غير المطعمين أنه سيتم تغريمهم وتقييدهم في الأشهر المقبلة.

وقدرت الشرطة أن 44 ألف شخص حضروا المظاهرة التي رفعت لافتات كتب عليها “لا لتطعيم الفاشية”.