النمسا تهزم الأردن في افتتاح مشواره بكأس العالم

استهل المنتخب الأردني مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بخسارة أمام المنتخب النمساوي بنتيجة 1-3، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

وشهدت المواجهة بداية قوية من المنتخب النمساوي الذي افتتح التسجيل عبر تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 20، قبل أن يدخل “النشامى” أجواء اللقاء تدريجياً ويظهروا أداءً أكثر توازناً في الشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الأردني من إدراك التعادل عبر اللاعب علي علوان بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية استقرت في الشباك، مسجلاً أول هدف في تاريخ مشاركات الأردن في كأس العالم، في لحظة وُصفت بالتاريخية للكرة الأردنية.

ورغم هذا الإنجاز، عاد المنتخب النمساوي لفرض أفضليته، مستفيداً من خطأ عكسي سجله يزن العرب بالخطأ في مرماه، ليمنح النمسا هدف التقدم مجدداً، قبل أن يضيف الهدف الثالث من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة أيضاً إلغاء هدف للنمسا بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد (VAR) بداعي لمسة يد، ليبقى الأمل قائماً للأردن في فترات من المواجهة قبل أن يحسم المنتخب النمساوي النتيجة لصالحه.

ورغم الخسارة، خرج المنتخب الأردني بمؤشر إيجابي بعد الأداء القوي في الشوط الثاني وتسجيل أول أهدافه المونديالية، في بداية تاريخية لمشاركته الأولى على الساحة العالمية.