النمسا تُرحب بتشكيل الحكومة المنتخبة في ليبيا

أعلنت حكومة النمسا، عن ترحيبها وتأييدها للنتائج التي حققها ملتقى الحوار الوطني الليبي في مديمة جنيف بتشكيل سلطة تنفيذية وانتخاب رئيس جديد للمجلس الرئاسي ورئيس للوزراء.

ورحبت وزارة الخارجية النمساوية بتشكيل الحكومة المنتخبة في ليبيا، واعتبرت أن ذلك يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في العملية السياسية التي ترعاها البعثة الأممية.

ودعت الخارجية النمساوية في تغريدة لها على تويتر، إلى إتمام عملية إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد في سبيل الوصول إلى السلام والاستقرار.

وأسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية أممية بجنيف السويسرية، يوم الجمعة، عن فوز قائمة تضم عبد الحميد دبيبة رئيساً للوزراء، ومحمد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.