النهار اللبنانية: الاستخبارات العراقية أحبطت مخططا لاغتيال الرئيس السوري

كشف مصدر أمني عراقي رفيع لصحيفة “النهار” اللبنانية أن الاستخبارات العراقية زودت نظيرتها السورية بمعلومات تفصيلية أسهمت في إحباط مخطط لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأشار المصدر إلى أن المعلومات توافرت بالتزامن مع إعداد مجموعات متطرفة لتفجيرات تستهدف مناطق للأقليات في سوريا بهدف إشعال مواجهات طائفية.

وأوضح أن التعاون الاستخباراتي الوثيق بين بغداد ودمشق أدى إلى إفشال كل من خطط الاغتيال والتفجيرات.

وأضاف المصدر أن بعض المقاتلين السابقين في هيئة تحرير الشام انشقوا عنها بسبب عدم رضاهم عن توجهات الشرع بعد توليه الرئاسة عقب إسقاط نظام بشار الأسد.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر سياسية عراقية أن الاستخبارات السورية أحبطت خلال الفترة نفسها محاولة اغتيال للشرع داخل القصر الرئاسي بدمشق، فيما نفت السلطات السورية سابقاً تقارير عن محاولات اغتيال خلال زيارة له إلى مدينة درعا في يونيو الماضي.

وزارة الداخلية العراقية تنفي تجاوز أي قوة للحدود مع سوريا

نفت وزارة الداخلية العراقية، حدوث أي تجاوز من قبل أي قوة عراقية لخط الحدود مع سوريا، مؤكدة أن إجراءات الضبط والسيطرة الميدانية مطبقة على مدار الساعة بكفاءة عالية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مقطع فيديو يزعم تجاوز قوة عراقية للحدود السورية ثم عودتها، غير صحيح تمامًا.

وشددت الوزارة على أن الحدود العراقية–السورية ممسوكة بإحكام من قبل قيادة قوات الحدود، وأن تحركات القطعات تتم حصراً داخل الأراضي العراقية وفق التعليمات النافذة ومبادئ حسن الجوار، مع متابعة وإشراف عملياتي دقيق لضمان احترام خط الحدود الدولية.