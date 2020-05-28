النهر الصناعي: أعمال تخريبيّة تُطال «16» بئر بمنظومة الحساونة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، تعرض 16 بئر بالحقل الشرقي لآبار الحساونة المغذية لمنظومة النهر الصناعي لأعمال تخريبية متعمدة من قبل مجهولين .

وقال الجهاز في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن تعرض 16 بئرا بالحقل الشرقي بمنظومة الحساونة سهل الجفاره لاعتداء عمل إجرامي وجبان من قبل أصحاب النفوس المريضة وعديمي الضمير والأخلاق وفق قوله.

وأضافت إدارة الجهاز، أن التخريب طال غرفة التحكم بالقدرة و الأسلاك الكهربائية وأن عدد الأبار التي تضررت من الأعمال التخريبية بلغت 123 بئر حتى الآن الأمر الذي تسبب في فقدان ما يقارب (460,000) متر مكعب من الماء يوميا.

كما طالبت الإدارة الجهات الأمنية والمجالس البلدية بالمنطقة بتحمل مسؤولياتهم اتجاه حماية الأبار للحفاظ على استمرار تدفق المياه للمدن ومناطق الاستهلاك واعتبار حماية حقول الآبار مصدر الإمداد المائي قضية أمن قومي للوطن.

تعرض عدد(16)بالحقل الشرقي بمنظومة الحساونه سهل الجفاره للإعتداء والسرقة والتخريب من قبل… Gepostet von ‎جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي‎ am Mittwoch, 27. Mai 2020