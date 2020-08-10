النهر الصناعي.. إعادة التيار الكهربائي وتشغيل عدد من الآبار

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، مساء اليوم الاثنين، بإعادة التيار الكهربائي وشحن محطة الكهرباء الرئيسية التابعة للشركة العامة GAMRA 1 وجاري العمل حالياً على شحن المحطة GAMRA 2 من قِبل فنيي الشركة العامة للكهرباء.

وأوضح الجهاز أن فرقهم باشرت أعمالها في إعادة شحن الكهرباء للمحطات الفرعية بالحقلين (الشمالي، الجنوبي) وتشغيل عدد من الآبار بالحقلين.

هذا وتنتظر باقي الفرق حتى استكمال أعمال شحن المحطة GAMRA 2 و استقرار الجهد للبدء بإعادة شحن المحطات الفرعية بالحقلين الشرقي والغربي ليتم من بعد ذلك إعادة تشغيل الآبار وبدء أعمال ضخ المياه وتعبئة خطوط نقل المياه الرئيسية الممتدة على طول مساري المنظومة من الحقول جنوباً و حتى مناطق الاستهلاك شمالاً.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أفاد جهاز النهر الصناعي بانقطاع الكهرباء عن حقول منظومة الحساونة سهل الجفارة وخروج كامل الآبار ومحطات الضخ عن الخدمة، الأمر الذي سيترتب عنه انقطاع المياه اليوم عن مدن ومناطق الإستهلاك على طول مساري المنظومة.