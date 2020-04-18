النهر الصناعي: انفراج أزمة إيقاف المياه

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم السبت، بأن فرق التشغيل والصيانة بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة باشرت في أعمال إعادة تشغيل حقول الآبار و ضخ المياه وفتح صمامات التحكم بالتدفق يوم الاثنين الماضي.

وتوقع الجهاز بدء وصول المياه التدريجي لمدينة طرابلس والمناطق المجاور لها اليوم السبت ليلاً أو يوم الغد الأحد صباحاً.

وأرجع الجهاز سبب التأخر في الإعلان عن زمن توقع وصول المياه إلى صعوبة الحصول على المعلومات الفنية التي تُبنى عليها توقعات يتحرى فيها الدقة والمصداقية وذلك لتعذر مراقبة الكوادر الفنية لمسارات أنابيب نقل المياه وتحديد موقع نقطة وصول المياه بسبب الظروف الأمنية السيئة وأيضاً جُل مسارات أنابيب نقل مياه المنظومة هي مناطق عسكرية مغلقة، بحسب البيان.

هذا وأعلن جهاز النهر الصناعي في الـ6 من أبريل الجاري توقف ضخ المياه لطرابلس؛ بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع الشويرف المتحكم بحقول آبار المياه، حيث أجبرت المجموعة المسلحة العاملين في موقع الشويرف، على إغلاق كافة الصمامات وإيقاف تشغيل آبار المياه”.

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