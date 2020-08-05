النهر الصناعي.. بدء تدفق المياه من المسار الشرقي

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، ببدء تدفق المياه من المسار الشرقي لمنظومة الحساونة – سهل الجفارة.

وأوضحت إدارة المنظومة في منشور عبر صفحتها الرسمية، مساء الأربعاء، أنه بعد استقرار التيار الكهربائي بالحقول، تم التمكن من تنفيذ جميع العمليات التشغيلية وتغذية أغلب مدن ومناطق المسار الأوسط، بالإضافة إلى ذلك تم رفع معدلات الإنتاج للتجهيز لتغذية مدن ومناطق المسار الشرقي.

وأعلنت إدارة المنظومة بدء العمليات التشغيلية وفتح صمام التدفق بالمسار الشرقي لتغذية مدن ومناطق (مصراتة – الخمس والقره بوللي).

وناشد جهاز النهر الصناعي كافة المواطنين وأصحاب المزارع بخفض الاستهلاك حتى تتم تغذية أكبر عدد من المدن والمناطق بالمسارين.