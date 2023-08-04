النهر الصناعي يعلن تعرض أحد خطوطه بالجبل الغربي للاعتداء من جديد

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن تكرار الإعتداءات على خط نقل الرئيسي أبوزيان الرحيبات للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع.

وأوضح الجهاز أنّ الاعتداء الأول كان في مدينة الاصابعة وسبّب في إيقاف الضخ، وأنّ الثاني كان في منطقة العوينية والذي تمثل في سرقة صمام الهواء وإجراء توصيل وصلات غير شرعية مباشرة.

وقال الجهاز إنّه جرى سرقة هذا الصمام سابقاً، وأنّ إدارة التشغيل والصيانة قامت بتركيب صمام جديد ولكن سرق أيضا، الأمر الذي ترتب عليه قفل صمام العزل رقم 3 على الخط الرئيسي تخفيض التدفق على المناطق الأخرى قبل صمام العزل .

وأضاف الجهاز أنّ هذه الأعمال الإجرامية غير مسؤولة يترتب عليها مشاكل فنية خطيرة تهدد الإمداد المائي لمناطق الجبل، مهيبا بالجهات المسؤولة بهذه المناطق التعاون لردع من يقومون بهذه الأعمال.