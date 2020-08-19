النهر الصناعي.. عودة التيار الكهربائي للحقول وبدء عمليات التشغيل

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، مساء اليوم الأربعاء، بعودة التيار الكهربائي لحقول الآبار بمنطومة الحساونة – سهل الجفار وبدء عمليات التشغيل.

جاء ذلك بعد حدوث الإظلام التام بشكبة الكهرباء على المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وأشارت إدارة المنظومة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى عودة الكهرباء لحقول الآبار وبدء أعمال إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه بعد حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الجنوبية والغربية عند الساعة 01:45 صباحاً.

ولفتت الإدارة إلى أن أعمال أعمال إعادة التشغيل ستستغرق اليوم ويوم غد الخميس، وتوقعت عودة المياه إلى مدينة طرابلس يوم الجمعة القادم.