النهر الصناعي.. عودة التيار الكهربائي للحقول وبدء عمليات التشغيل

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الاثنين، بعودة التيار الكهربائي لحقول الآبار بمنظومة الحساونة – سهل الجفار وبدء عمليات التشغيل.

وأشارت إدارة المنظومة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى عودة الكهرباء لحقول الآبار وبدء أعمال إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه بعد حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الوسطى يوم أمس الأحد.

ولفتت إلى أن هذا الأمر ترتب عنه انقطاع المياه على مدن ومناطق الاستهلاك.

وأكد جهاز النهر الصناعي على أن تكرار حالات الإطفاء بشبكة الكهرباء شكَّلت حالة انقطاع متكرر للمياه وهي عوامل وأسباب فنية تقع خارج مهام ونطاق أعمال المنظومة، وأربكت سير أعمال التشغيل وضخ المياه بالرغم من الجهود التي تبذل والعمل المستمر لفرق التشغيل بعد كل حادثة إظلام تام بالشبكة، بحسب الجهاز.

هذا وتوقع جهاز النهر الصناعي عودة المياه التدريجي لبعض مناطق مدينة طرابلس هذه الليلة وزيادة معدلات التدفق مساء الثلاثاء لتصل أغلب المناطق، وذلك في حالة استمرار واستقرار الطاقة الكهربائية المغذية لحقول الآبار ومحطات الضخ.