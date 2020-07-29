النهر الصناعي.. عودة التيار الكهربائي للحقول وبدء عمليات التشغيل

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بقيام الشركة العامة للكهرباء خلال اليومين الماضيين بتنفيذ أعمال فنية تكللت بالنجاح.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاهتمام الكبير والحرص والمتابعة اليومية ولضمان استمرار التيار الكهربائي للمكونات التشغيلية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة.

وطمئن جهاز النهر الصناعي ببدء عمليات التشغيل لحقول الآبار ومحطات الضخ وفتح صمامات التدفق، وتوقع وصول المياه الليلة لعدد من المناطق والعاصمة طرابلس.

وأضاف البيان: “بلا شك عودة تدفق المياه اليوم هو ثمرة تكاثف جهود جميع العاملين بمواقع المنظومة وغرفة التحكم بالشركة العامة للكهرباء رغم الصعوبات التي تواجه الشركة”. وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بانقطاع الكهرباء على حقول الآبار ومحطات الضخ أجبرا عمليات التشغيل والإمداد المائي على التوقف.