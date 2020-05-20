النهر الصناعي: عودة المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الأربعاء، باستمرار أعمال إعادة التشغيل وضخ المياه، واستكمال التعبئة بالمسار الجنوبي لمنظومة الحساونة سهل الجفار وفق المواصفات الفنية للحفاظ على سلامة أنابيب النقل قطر (4) متر وباقي المكونات الهندسية بالمسار.

وأشار الجهاز في بيان، إلى فتح صمامات التحكم بالتدفق بمحطة الشويرف أمس الثلاثاء الساعة 02:00 صباحاً بالمسارين الشرقي والأوسط لإستكمال التعبئة وبدء تدفق المياه للمدن ومناطق الاستهلاك.

ونوه ببدء عودة المياه تدريجياً إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة اعتباراً من اليوم الأربعاء.