النهر الصناعي: عودة المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 20 مايو 2020 - 23:16 | آخر تحديث: 20 مايو 2020 - 23:17 نُشر: الأربعاء، 20 مايو 2020 - 23:16
ليبيا
جهاز النهر الصناعي
عودة المياه تدريجياً لطرابلس

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الأربعاء، باستمرار أعمال إعادة التشغيل وضخ المياه، واستكمال التعبئة بالمسار الجنوبي لمنظومة الحساونة سهل الجفار وفق المواصفات الفنية للحفاظ على سلامة أنابيب النقل قطر (4) متر وباقي المكونات الهندسية بالمسار.

وأشار الجهاز في بيان، إلى فتح صمامات التحكم بالتدفق بمحطة الشويرف أمس الثلاثاء الساعة 02:00 صباحاً بالمسارين الشرقي والأوسط لإستكمال التعبئة وبدء تدفق المياه للمدن ومناطق الاستهلاك.

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جهاز النهر الصناعي: استمرار أعمال إعادة التشغيل وضخ المياه

ونوه ببدء عودة المياه تدريجياً إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة اعتباراً من اليوم الأربعاء.

آخر تحديث: 20 مايو 2020 - 23:17
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