النهر الصناعي: فور انتهاء أعمال الصيانة سنضخ المياه لطرابلس

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، باستمرار أعمال إعادة التشغيل وضخ المياه من حقول الآبار بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة وانتهاء تعبئة المسارات حتى محطة الضخ بموقع ترهونة.

وأوضحت إدارة المنظومة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنهم في انتظار معالجة شركة المياه والصرف الصحي للتسريب الحاصل بخط المياه المغذي لمدينة طرابلس بمحطة طريق المطار وفور انتهاء أعمال الصيانة سيتم ضخ المياه لمدينة طرابلس ومن المتوقع وصول المياه بعد 24 ساعة من بدء الضخ.

وفي سياقٍ ذي صلة، علقت بلدية طرابلس المركز، في وقت سابق، على شكاوى أهالي البلدية بشأن تسرب المياه.

ونوهت البلدية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنها تواصلت مع شركة المياه والصرف الصحي ومنظومة النهر الصناعي لمعرفة أسباب هذا التسرب.

وقالت البلدية إن الجهات الثلاث أكدت أن سبب تسرب المياه يعود إلى زيادة ضغط المياه، ما أثر على بعض النقاط المتهالكة في الشبكة؛ بسبب انتهاء عمرها الافتراضي، وعدم صيانتها بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن ذلك كله تسبب في حدوث انهيار في بعض أجزاء شبكة المياه.

ننوه للمواطنين الكرام إنه بعد ماوردت إلينا شكاويهم عن تسرب المياه ، قمنا بالتواصل مع شركة المياه والصرف الصحي ومنظومة… Gepostet von ‎بلدية طرابلس المركز‎ am Dienstag, 11. August 2020