النهر الصناعي.. مفاوضات مستمرة والمسارات جاهزة لعودة تدفق المياه

لا يزال سكان العاصمة طرابلس وما جاورها من المدن والمناطق والذين يتجاوز عددهم الـ3 ملايين، يعانون من أزمة انقطاع مياه جهاز النهر الصناعي.

في غضون ذلك، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أمس الخميس، الانتهاء من أعمال الصيانة وإصلاح المحطة رقم 353 الواقعة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة – سهل الجفارة بواسطة شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء.

وأكدت إدارة المنظومة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن المسار جاهز للعمل وعودة تدفق المياه من جديد حال الانتهاء من الإيقاف القسري المفروض على المنظومة والبدء بأعمال التشغيل وتدفق المياه للمستهلكين.

من جهته أكد مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي، أن المفاوضات مازالت جارية لفتح المنظومة، متوقعاً أن هناك أخباراً طيبة، على حد قوله.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل مشاوراتها ومفاوضاتها مع بعض الأعيان والحكماء والنشطاء في المنطقة، ومع الأطراف التي قامت بإيقاف المياه.

وفي سياقٍ ذي صلة، تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع وزير الموارد المائية طارق أبوفليقة أعمال الوزارة، وأكد في اجتماعه مع مديري الإدارات بالوزارة ومسؤولي شركة المياه، ضرورة العمل على وضع حلول لنقص المياه بما يضمن سد العجز المائي السنوات القادمة.

رئيس #حكومة_الوحدة_الوطنية عبد الحميد الدبيبة يتابع مع وزير الموارد المائية طارق أبوفليقة أعمال الوزارة، ويؤكد في… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الخميس، ١٩ أغسطس ٢٠٢١

هذا وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قطع إمدادات المياه من النهر الصناعي.

وأفادت البعثة في بيان يوم الثلاثاء، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن عناصر مسلحة تسببت في 14 أغسطس في إغلاق الفرع الشرقي للنهر الصناعي، ما يُشكل تهديداً للأمن المائي لملايين الليبيين وينذر بحدوث أزمة إنسانية.

وأشار البيان إلى أن أية إعاقة للبنى التحتية الحيوية مثل النهر الصناعي تُشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر مرفوض وينبغي إدانته خاصة عندما يتم استخدامه للابتزاز بغية الحصول على مكاسب سياسية.

وتُشكل هذه الأفعال غير المبررة شكلاً من أشكال العقاب الجماعي للمواطنين، ويتعين مقاضاة جميع مرتكبيها بأقصى حد يسمح به القانون، وفقاً لبيان البعثة.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة مجدداً على أنه لا ينبغي تسييس الوصول إلى المياه وإمدادات المياه، وناشدت جميع الجهات الفاعلة تغليب المصلحة العليا للبلاد ومصلحة كل الليبيين لضمان الاستئناف الفوري لإمدادات المياه واحترام بناها التحتية وحمايتها.

وأعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عن إيقاف ضخ المياه على جميع المدن والقرى بمسارات منظومة الحساونة – سهل الجفارة، وذلك بعد اقتحام مسلحين موقع محطة التحكم في الشويرف، ومحطة الضخ في الحساونة.

وأوضح الجهاز في بيان، يوم السبت الماضي، أن مفاوضات جرت مع المجموعة المسلحة بعد الاقتحام في 11 أغسطس، وجرى التوصل لاتفاق بتأجيل توقف ضخ المياه 72 ساعة للتواصل مع الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ مطلبهم المتمثل في الإفراج عن رئيس المخابرات بالنظام السابق عبدالله السنوسي.

وأشار البيان إلى أنه “في 13 أغسطس طلبت المجموعة وقف ضح المياه من منظومة الحساونة- سهل الجفارة لعدم استجابة الجهات المختصة لطلبهم، وفي حال عدم الاستجابة لطلبهم سيتم إيقاف الضخ بالقوة”.

ونوه جهاز النهر الصناعي، إلى أن إغلاق المنظومة جاء “لضمان سلامة العاملين بها، على اعتبار أن الجهاز مؤسسة وطنية مدنية تعمل جاهدة على تأمين أكثر من 70% من المدن الليبية، وللحفاظ على مكونات المنظومة من التخريب”.