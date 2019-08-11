النهر الصناعي يأسف لاستمرار انقطاع المياه في أيام عيد الأضحى المُبارك

أعلن جهاز النهر الصناعي عن أسفه الأحد، بكل حرقة ومرارة على استمرار انقطاع المياه في أيام عيد الأضحى المُبارك.

وأوضحت إدارة منظومة الحساونة – سهل الجفارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه الواقعة لم تحدث منذ بداية تشغيل المنظومة سنة 1996، وذلك بسبب تعنت ورفض المجموعة المُسلحة الذي اقتحمت محطة الكهرباء النهر (1) إعادة التشغيل وضخ المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك بعد عودة التيار الكهربائي لحقول الآبار والتهديد بالتفجير وحرق مكونات المنظومة الهندسية والمحطات إلى حين الوصول إلى تسوية مع الشركة العامة للكهرباء بخصوص انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة براك الشاطئ، بحسب الإدارة.



ونوهت الإدارة بأنه بعد كل الجهود التي بُذلت لتدخل الحكماء والأعيان دون جدوى أو فائدة وفي غياب تام لأجهزة الدولة.

كما أدانت إدارة المنظومة بأشد العبارات هذا التهديد والسلوك غير مسؤول من هذه المجموعة، مشيرةً إلى أنه محرم شرعاً ومُجرم قانوناً ومرفوض عُرفاً مهما كانت الأسباب والدواعي والمطالب مشروعة أم لا، وطالبت من الجميع تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير والنأي بالمنظومة عن كل المطالب الفئوية والمساومة بالمياه التي هي خدمة عامة تقدم لليبيين وهبة الله للناس جميعاً، بحسب المنشور.

