النهر الصناعي يُعلن تفعيل منظومة (غدامس – زوارة – الزاوية)

أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي، عن بدء تفعيل منظومة (غدامس – زوارة – الزاوية).

وفي هذا الصدد، انطلقت من منطقة قصر بن غشير باتجاه حقل آبار غدامس القافلة الأولى لنقل الشحنة الأولى من صمامات العزل لحقل الآبار والعوازل والأعمدة الكهربائية وهي المواد الموردة لحقل آبار غدامس والخاصة بأعمال استكمال محطات الطاقة الكهربائية بالحقل، وذلك لزيادة الإمداد المائي من حقول الآبار باتجاه مناطق سفح وباطن الجبل.

وأفاد الجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن هذه الأعمال تندرج في إطار استكمال منظومة (غدامس – زوارة – الزاوية) ورفع إنتاجية الإمداد المائي للمنظومة.

ورافقت عمليات نقل المواد حراسة مشددة من قِبل دوريات إدارة إنفاذ القانون لتأمينها وحمايتها.

ووفق ما أفاد به مدير عام منظومة غدامس، فإن قوافل نقل المواد ستستمر في تشوين كافة المواد من مخازن شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء إلى حقل آبار غدامس والتي تقدر بحوالي 60 شاحنة.