النهر الصناعي يُعلن عن تطور غير مسبوق لأعمال «التخريب والسرقة» لمكوناته

أعلن جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي، عن عمليات تخريب وسرقة تعرضت لها مكونات منظومة الحساونة – سهل الجفارة.

وقالت إدارة المنظومة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه لأول مرة وفي تطور غير مسبوق لأعمال التخريب والسرقة التي تتعرض لها مكونات المنظومة التشغيلية والهندسية قام مجهولين خلال شهر أكتوبر الماضي، بالاعتداء على محول الطاقة الكهربائية المساعد بمحطة الكهرباء الفرعية بالحقل الشرقي (SSE3) التابعة للجهاز وذلك بأن تم سرقة جميع محتويات المحول وكذلك قطع الكوابل الكهربائية المتصلة بهذا المحول وسرقتها.

ونوهت الإدارة بأن هذا المحول يُشكل مصدر التغذية الكهربائية الوحيد لعدد (36) بئر من الآبار المتاحة للتشغيل، حيث نتج عن هذا الإعتداء حدوث فصل لهذه الآبار وتوقفها عن الضخ وفقد ما مقداره (140,000) م3 يومياً من المياه.

وفي اليوم التالي للواقعة جهزت فرق الصيانة بالمنطقة كل ما يلزم وباشرت أعمال استبدال المحول بمحول آخر قد تم صيانته في وقت سابق بمنطقة حقول الآبار ثم قامت فرق التشغيل بعد انتهاء أعمال التركيب بإعادة إتاحة جميع الآبار للخدمة وبالتالي الحفاظ على استمرار ضخ وتدفق المياه للمدن.

وأشارت إدارة منظومة الحساونة – سهل الجفارة إلى أنه لولا جهود الصيانة هذه لكان مصير هذه الآبار الخروج عن الخدمة نهائياً.