النهر الصناعي يُعلن عودة المياه إلى مدن الجبل الغربي

عُقد اليوم الاثنين، اجتماع بخزان أبوزيان، ضم مدير عام منظومة الحساونة – سهل الجفارة ومساعد مدير إدارة التشغيل والصيانة غريان ومدير إدارة الإنتاج والشئون الفنية ورئيس غرفة التحكم الرئيسية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة التشغيلية لخط أبوزيان الرحيبات، وبعد مناقشة الخطة واعتمادها تم إعطاء الإذن بفتح الصمام الرئيسي ومباشرة أعمال التعبئة للخط.

وتقدم رئيس اللجنة الإدارية بالشكر والتقدير للجهود التي بُذلت من إدارة المنظومة وفرق الصيانة والمراقبة بمنطقة التشغيل والصيانة غريان لتأهيل خط أبوزيان الرحيبات.

كما أكد رئيس اللجنة الإدارية على أن الجهاز يعمل وبكل ما توفر لديه من إمكانيات لرفع المعاناة وتوفير الإمداد المائي لمدن الجبل الواقعة على خط أبوزيان الرحيبات.

من جهته أفاد الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي في تصريح لشبكة “فواصل”، ببدء الضخ التجريبي والتأكد من عدم وجود تسريبات في مسار بوزيان الرحيبات، ومنح الإذن لفرق التشغيل بضخ المياه، ومبدئيا سيكون الضخ بـ100 ألف متر مكعب.

وأشار إلى أن المناطق المستهدفة بالمحطة رقم 6 و7و8، المسار من 1 إلى 6 القواليش ويفرن وككلة، وسيزداد الضخ تدريجيا.

وأكد الساعدي أن العملية مستمرة لتزويد مناطق الجبل بالمياه رغم المصاعب التي يُواجهونها، وسيشرعون في تهيئة المسار 7 و8.

وطالب الناطق باسم جهاز النهر الصناعي من المواطنين عدم التعرض للمسار أو الاعتداء عليه.