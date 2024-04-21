«النواب الأمريكي» يقر مساعدات بقيمة 95 مليار دولار إلى أوكرانيا وإسرائيل

أقر مجلس النواب الأمريكي، حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية إلى “أوكرانيا وإسرائيل وتايوان”.

وبحسب وكالة رويترز، “بموافقة المجلس ينتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية الذي أقر إجراء مماثلا قبل أكثر من شهرين”.

ووفق الوكالة، “من المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ النظر في مشروع القانون يوم الثلاثاء على أن يتم الإقرار النهائي خلال الأيام التالية تمهيدا لعرضه على الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوقيعه ليصبح قانونا”.

وبحسب الوكالة، “توفر مشاريع القوانين 60.84 مليار دولار إلى أوكرانيا، و26 مليار دولار إلى إسرائيل، منها 9.1 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية، و8.12 مليار دولار لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، بما في ذلك تايوان”.

ووفق الوكالة، “عبر بعض الجمهوريين عن معارضتهم الشديدة لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، وقالوا إن واشنطن ستجد صعوبة في تقديم ذلك الدعم نظرا لتزايد الدين العام الذي بلغ 34 تريليون دولار”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، “إن المشرعين الأمريكيين تحركوا لإبقاء “التاريخ على المسار الصحيح”.

وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة “إكس”: “مشروع قانون المساعدات الأمريكي الحيوي الذي أقره مجلس النواب سيمنع الحرب من التوسع”.