النواب الأمريكي يُطالب «ترامب» بالكف عن استفزاز إيران

الولايات المتحدة وباقي دول العالم، لا يمكنها السماح بالحرب. [أرشيف/رويترز]

طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بضرورة وقف ما وصفتها بـ”الممارسات الاستفزازية” تجاه إيران.

وقالت “بيلوسي” في تغريدة على تويتر:

نراقب الوضع المحيط بالهجمات التي تعرضت لها قواعد الجيش الأمريكي في العراق باهتمام. يجب علينا ضمان أمن العسكريين الأمريكيين هناك، والتوقف عن الاستفزازات غير الضرورية من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، وندعو إيران لوقف العنف.

وشددت رئيسة مجلس النواب على أن الولايات المتحدة وباقي دول العالم، لا يمكنها السماح بالحرب.

هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق “القدس”، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.

كما تحدثت وكالة “فارس نيوز” شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت الوكالة إنه أوقع أضرارا كبيرة في قاعدة “عين الأسد” رغم محاولة الأمريكيين إخفاء الحقائق، بحسب الوكالة.

وبعد الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، أحيط علمًا بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.