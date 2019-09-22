النواب المنعقد في طرابلس يؤكد سعيه لـ«تعرية» وكشف المتورطين في العدوان على العاصمة

تقدم مجلس النواب المنعقد في طرابلس، رئاسة وأعضاء بأصدق مشاعر التعزية والمواساة المختطلة بالفخر والعرفان للأسر الليبية، التي حباها الله بارتقاء لذات أكبادها شهداء مخضيين بدمائهم الزكية العطرة في ساحات الشرف والعزة، مُقبلين غير مدبرين، مصارمين لعدو غره جبروته وغره دعما خارجيا لا يرجى منه إلا سبة الدهر وعار العمر، بحسب المجلس.

وقال المجلس في بيان له، الاحد:

إن أبنائنا الذين تنادوا في الأمس القريب وتدافعوا كحمم بركان ثائر، ليسطروا ملاحم البطولة في ساحتي اليرموك والخلاطات، رادين البغاة الصاة ومن ساندهم وسار فيركبهم، حريبنا أن نفاخر بهم الأمم لتي تكالبتعلى بلادنا فتكسرت أنيابها على صخرة شبابنا الأغر.

كما أكد المجلس على أن هذه الدماء لن تبقى على الأرض، وسيعمل على تعرية وكشف المتورطين في هذه العمليات العدوانية أمام العالم الحر، وسيسعى لأن ينالوا جزاءهم العادل في الدنيا قبل الآخرة، بحسب البيان.