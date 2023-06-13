النواب يعلق جلسته.. ويذهب إلى «خليفة حفتر» للاجتماع بهم

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجلس يرحّب بما تتوافق عليه لجنة 6+6 المشتركة.

وبحسب بليحق، اتفق النواب في جلسة مغلقة عقدها اليوم الثلاثاء على العمل مع المجلس الأعلى للدولة بكل ما من شأنه دعم الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي سياق منفصل، شرع المجلس في جلسته اليوم بمناقشة مشروع قانون حد الساحر والمشعوذ وسوف يتم استكماله في الجلسة المُقبلة، وفقا لبليحق.

وبعد تعليق جلسة مناقشة نتائج لجنة 6+ 6 المعنية بمراجعة قوانين الانتخابات اجتمع خليفة حفتر الثلاثاء بمقر إقامته بالرجمة برئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبيه الأول والثاني وذلك بحضور 90 نائبا عن المجلس.