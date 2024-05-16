النواب يناقش مع الحكومة المكلفة المبادلة بين النفط الخام وتوريد المشتقات النفطية

اجتمع رؤساء لجان الطاقة والموارد الطبيعية، والعلاقات الخارجية، والاقتصاد و التجارة، في مجلس النواب، عيسى العريبي، مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الدكتور أسامة حماد، أمس الأربعاء عددا من الملفات وخاصة عمليات المبادلة بين النفط الخام مقابل توريد المشتقات النفطية وأثرها على الدولة الليبية.

وناقش الجانبان تفعيل وصيانة مصافي تكرير النفط الخام، لتوفير قيم المبادلة، وتوفير المحروقات لكل المواطنين.

وجرى خلال اللقاء تداول أوضاع السفارات الليبية بالخارج، وتخفيض عدد العاملين بها بنسبة 40‎%‎ ، حفاظاً على المال العام، بالإضافة إلى مناقشة الميزانية المخصصة لوزارة الخارجية، عقب اعتماد الميزانية المقدمة من رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

وبحث المجتمعون مستجدات وآثار قرار فرض ضريبة على الدولار وتأثيراته على المواطنين.