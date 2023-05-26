النواب يُدين قصف الزاوية.. ويتضامن مع النائب «علي أبوزريبة»

أدان مجلس النواب ماوصفه بـ«الاعتداء السافر» على مقر سكن النائب علي بوزريبة والمنشآت المدنية بطائرات مسيرة بمدينة الزاوية

ودعا مجلس النواب في بيان له، الجميع للتهدئة وتحكيم لغة العقل والحفاظ على أرواح المدنيين والممتلكات العامة وعدم إفشال مساعي إجراء الانتخابات.

وقال مجلس النواب إنّ مثل هذه الأفعال تشكل خطرا على حياة المواطنين وتزيد الاحتقان وتزعزع الأوضاع الأمنية، موضحا أنّ هذه الحادثة ستفشل مساعي استتباب الأمن الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

هذا، وكان عضو المجلس عن الزاوية علي بوزريبة قد أعلن أمس تعرض منزله الخاص في المدينة إلى الاستهداف عبر «طيران تركي مسير»، على حد تعبيره.

يذكر أن مدينة الزاوية شهدت أمس غارات جوية تبنتها حكومة الوحدة الوطنية، مؤكّدة أنّها ضمن عملية أمنية تستهدف الجريمة والتهريب بالمدينة.