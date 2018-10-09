النوم.. سبب رئيس في نقصان الوزن والحفاظ عليه

كشف فريق من الباحثين أن الحصول على المزيد من النوم قد يكون المفتاح الحقيقي لفقدان الوزن.

حيث أكد الباحثون أن الحصول على ثماني ساعات نوم في المتوسط في الليلة، يجعل الناس أقل عرضة لتناول وجبة خفيفة من الأطعمة غير الصحية، وأن أولئك الذين يحصلون على ما بين 7 و9 ساعات نوم في معظم الليالي لديهم القليل من آلام الجوع.

من جهة أخرى قالت خبيرة التغذية الدكتورة ويندي هول من كلية الملك في لندن: