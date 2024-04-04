النويري يبحث مع ممثلي المنطقة الغربية آخر المستجدات وآثار الانسداد السياسي على حياة المواطنين

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” مع نائب رئيس مجلس الحكماء لمدينة الزاوية وعدد من الخبراء عن مؤسسة رابطة خبراء المنطقة الغربية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء، آخر المستجدات التي تمر بها البلاد وحالة الانسداد السياسي، وأثر ذلك على معيشة المواطن.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بلحيق” في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن اللقاء تناول مواضيع تغيير سعر الصرف، وآثاره على دخل المواطن محدود الدخل، وكيفية إيجاد آلية تساعد على إنفاذ الحلول التي من شأنها أن تخفف العبء عن كاهل المواطن وتحفظ التوازن الاقتصادي في ظل الظروف السياسية الراهنة إلى أن يتم حل الإشكاليات التي تعتم المشهد السياسي وتعرقل العملية السياسية التي ينشدها الشعب الليبي وتؤدي إلى الاستقرار المستدام.

وذكر بلحيق، أنه تم خلال اللقاء طرح وجهات النظر بشفافية وحرية حيث وضعت كافة الاحتمالات في الاعتبار، على أن يستمر هذا التواصل والحوار السياسي المجتمعي والمؤسسي الرسمي إلى حين تحقيق التطلعات المنشودة وإنجاز الاستحقاقات.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس الأعلى للدولة، فتحي قليص، مصطفى التريكي، نعمية الحامي، وأعضاء مجلس النواب، عائشة شلابي ومحمد الحنيش.