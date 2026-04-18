النويري يترأس اجتماعاً لـ«الأمم المتحدة» في تركيا

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس الشعبة البرلمانية الليبية بالاتحاد البرلماني الدولي، فوزي النويري، بصفته رئيسًا بالإنابة، اجتماع مكتب اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة بالاتحاد البرلماني الدولي، والذي عُقد يوم الجمعة في مدينة إسطنبول، وذلك ضمن الاجتماعات المصاحبة لأعمال الجمعية (152) للاتحاد.

وبحسب ما أفاد المجلس، ناقش الاجتماع مجموعة من الملفات المرتبطة بأنشطة الاتحاد داخل منظومة الأمم المتحدة، إلى جانب استعراض التطورات المؤسسية التي تشهدها المنظمة الدولية، والعمليات الرئيسية التي من المقرر متابعتها خلال العام الجاري.

وتناول الاجتماع، خلال مداولاته بين أعضاء المكتب، تقييمًا شاملًا للوضع الراهن داخل الأمم المتحدة، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملاحظات المرتبطة بالاجتماعات السابقة وجلسات الاستماع التي عُقدت في مقر المنظمة.

كما بحث المشاركون مستجدات أعمال الجمعية العامة رقم (152) للاتحاد البرلماني الدولي، في إطار متابعة جدول الأعمال والتطورات التنظيمية المصاحبة لها.

وشهد الاجتماع كذلك استعراضًا للترشيحات المقدمة إلى اللجنة بشأن اختيار الأعضاء الجدد، في خطوة تهدف إلى تعزيز عمل اللجنة وتطوير آلياتها خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تشهدها إسطنبول على هامش أعمال الجمعية (152)، والتي تجمع وفودًا برلمانية من مختلف الدول الأعضاء لبحث قضايا التعاون البرلماني الدولي وتطوير آليات العمل المشترك داخل منظومة الاتحاد.

ليبيا تشارك في اجتماعات الجمعية الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول

شاركت الشعبة البرلمانية الليبية في أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب أعمال المجلس الحاكم في دورته الـ217، والتي انعقدت في مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية، وذلك برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، وعضوية عدد من السيدات البرلمانيات، هن د. سلطنة المسماري، ود. ربيعة أبو راص، وفاطمة الصويعي، وفق تصريح نشره عبدالله بليحق.

وبحسب التصريح، ناقشت الجمعية خلال جلساتها عددًا من الملفات البرلمانية الدولية، شملت انتخاب رئيس الجمعية للدورة الحالية، والنظر في طلبات إدراج بند طارئ على جدول الأعمال، إضافة إلى بحث آليات المساءلة المتعلقة بتنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي.

كما تناولت النقاشات أدوار البرلمانات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من بينها مكافحة السياسات الحمائية، وخفض التعريفات الجمركية، والتصدي لظاهرة التهرب الضريبي الذي تمارسه بعض الشركات متعددة الجنسيات، في إطار جهود لتعزيز العدالة الاقتصادية الدولية.

وفي سياق متصل، استعرضت الجلسة تقارير اللجان الدائمة داخل الاتحاد، حيث تمت الموافقة على البنود المتعلقة بلجنة السلم والأمن الدوليين، إلى جانب لجنة التنمية المستدامة، بما يعكس استمرار التركيز على قضايا الاستقرار والتنمية على المستوى العالمي.

أما على مستوى المجلس الحاكم، فقد جرى اعتماد المحاضر الموجزة للدورة السابقة، إلى جانب استعراض الأنشطة والبرامج المنفذة، وتقرير اللجنة التنفيذية، في إطار تقييم عمل الاتحاد خلال الفترة الماضية.

كما اعتمد المجلس استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي للفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، إلى جانب الموافقة على برنامج الاجتماعات البرلمانية الدولية المقبلة، واستعراض أنشطة اللجان الدائمة والهيئات التابعة، فضلًا عن تقديم تقارير حول الاجتماعات المتخصصة.

واختُتمت أعمال الجلسة بالتصويت على البند الطارئ، حيث شاركت الشعبة البرلمانية الليبية في عملية التصويت ضمن جدول أعمال الاتحاد، في ختام سلسلة من المداولات التي عكست أولويات العمل البرلماني الدولي خلال المرحلة المقبلة.