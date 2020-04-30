«النويري» يدعو إلى الابتعاد عن ثقافة المصالح الفردية

دعا النويري أعضاء مجلس النواب بأن يتوحدوا من أجل خلق مشروع وطني. [مجلس النواب]

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق فوزي النويري، إلى أن يشترك الجميع في مواجهة الأخطار المحدقة التي قال إنها تُؤدي إلى تشظي الوطن.

جاء ذلك في بيان تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه.

كما دعا النويري إلى الابتعاد عن ثقافة المصالح الفردية والجهوية والقبلية، وطالب بالتوحد لمكافحة عدو الوطن، الإرهاب والفساد والتدخلات الخارجية، وفق قوله.

وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالعمل على تمكين الشعب من الاستفتاء على مسودة الدستور لقطع الطريق على كل الأجندات المتربصة بمصير الدولة.

ودعا أيضاً زملائه أعضاء مجلس النواب بأن يتوحدوا من أجل خلق مشروع وطني يُسرع في إنهاء حالة الفوضى والاقتتال ودعم بناء مؤسسات الدولة.

وأشار النويري في بيانه إلى واقعة الاعتداء على عضو مجلس النواب سهام سرقيوة واختطافها من منزلها في مدينة بنغازي، وقال إن تغييبها يمثل وصمة عار في جبين من قام بهذا الفعل الجبان، حسب وصفه.

اقترح تصحيحاً