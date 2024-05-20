«النويري» يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 20 مايو 2024 - 13:14 نُشر: الإثنين، 20 مايو 2024 - 13:14
دولي
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لقاء النويري وبرنت في بنغازي

 استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري” اليوم الاثنين بمدينة بنغازي القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ” جيريمي برنت”.

ووصف برنت اللقاء بالحار، حيث تمت مناقشة أفضل السبل لدعم العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلديْن بما سيهم في تعزيز استقرار ليبيا وازدهارها .

 وخلال اللقاء عبر القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن قلقه إزاء اختفاء النائب “إبراهيم الدرسي”، معرباً عن أمله بعودته السريعة والآمنة إلى عائلته .

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