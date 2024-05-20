«النويري» يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري” اليوم الاثنين بمدينة بنغازي القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ” جيريمي برنت”.

ووصف برنت اللقاء بالحار، حيث تمت مناقشة أفضل السبل لدعم العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلديْن بما سيهم في تعزيز استقرار ليبيا وازدهارها .

وخلال اللقاء عبر القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن قلقه إزاء اختفاء النائب “إبراهيم الدرسي”، معرباً عن أمله بعودته السريعة والآمنة إلى عائلته .