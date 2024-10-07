«النويري» يلتقي القائم بأعمال سفارة أمريكا لدى ليبيا

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت.



وبحث اللقاء “آخر مستجدات الأزمة السياسية في ليبيا وسُبل الدفع بها نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، والوصول إلى حل للأزمة الليبية بجهود وقيادة ليبية ليبية”.

كما تناول اللقاء “ضرورة تقديم المساعدة والدعم من قبل البعثة الأممية في الحد من التدخلات الخارجية في الأزمة ليبيا، ودعم الحلول والتوافقات الليبية الليبية منها ما توّجت أخيراً بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن إختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائب للمحافظ”.