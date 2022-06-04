النوّاب يدعو المصرف المركزي والأجهزة الرقابية للاجتماع في سرت

دعت لجنة برلمانية، رؤساء هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومجلسي إدارتي مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد ووزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية للاجتماع في سرت الثلاثاء القادم.

وبحسب الدعوة التي نشرها المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن الاجتماع سيعقد يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 يونيو على تمام الساعة 12 ظهرا بمدينة سرت، لمناقشة ما خلص إليه الاجتماع المنعقد في 31 مايو الماضي بمقر مجلس النواب بمدينة سرت وما ورد بكلمة رئيس مجلس النواب في هذا الاجتماع.

وشكَّل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لجنة نيابية برئاسة زايد هدية عطية، وعضوية عمر العجيلي تنتوش ورمضان محمد شمبش وعبدالهادي الصغير وبدر علي موسى، تتولى مناقشة ودراسة ما ورد في اجتماع سرت المنعقد في 31 مايو الماضي وما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب وما تم الاتفاق عليه بالتشاور مع الأجهزة الرقابية.